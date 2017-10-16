Доработать лендинг пейдж

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок218 просмотров

https://www.meivin.com/catring/index.html по этому адресу находится одностраничник. нужно сдлеать мобильную версию, настроить формы обратной связи, чтоб письма уходили на электронный адрес, сделать слайдер как в тз. все подробности в тз

8 лет назад
kooorablina
Кристина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

on_python
Андрей 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
8 лет назад
$15
2 дня
Все было сделано качественно и оперативно. Спасибо большое
ТЗ четкое, оплата своевременная!

Заявки фрилансеров

on_python
Андрей 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
8 лет назад