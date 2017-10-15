Парсинг интернет-магазина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок190 просмотров

Парсинг интернет-магазина для переноса на движок OpenCart , на выходе CSV файлы для дальнейшей загрузки через модуль csv price pro import/export. Адрес и пример файлов предоставлю, пишите обсудим!

Opencart
8 лет назад
victor5493
Кузнецов 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров