Написание скрипта для Google таблиц

Необходимо написать скрипт или доработать существующий в гугл таблицах.

Подробнее:

Есть лист "Продажи" в таблице. См. скриншот 1. Необходимо сделать так, чтобы заполненные выделенные красным диапазоны, при выполнении этого скрипта (для выполнения будут кнопки), попадали на лист "Архив".

Т.е., при нажатии кнопки "Наличные" – диапазон попадает в Архив-Н. При нажатии "Карта" – в Архив-К, при нажатии "Терминал" – в Архив-Т. По сути, должно быть три одинаковых скрипта, но каждый копирует на свой лист.

После этого очищаются ячейки с наименованием, количеством, телефоном и скидками, т.е. A2:B14, F3, H2 и H3.

Выглядеть в архиве это должно как на скриншоте 2.

Т.е. после каждого нажатия на кнопку, если заполнено хоть одно поле, продажа попадает в архив. При последующем нажатии – отступается одна строка, красится в серый цвет и добавляется следующая продажа. Справа, возле суммы, добавляется время продажи (т.е. нажатия на кнопку).

Сделать нужно как можно быстрее. При отклике указывайте сразу скайп.