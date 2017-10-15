Написание скрипта для Google таблиц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки235 просмотров

Необходимо написать скрипт или доработать существующий в гугл таблицах. 

Подробнее: 

Есть лист "Продажи" в таблице. См. скриншот 1. Необходимо сделать так, чтобы заполненные выделенные красным диапазоны, при выполнении этого скрипта (для выполнения будут кнопки), попадали на лист "Архив".  

Т.е., при нажатии кнопки "Наличные" – диапазон попадает в Архив-Н. При нажатии "Карта" – в Архив-К, при нажатии "Терминал" – в Архив-Т. По сути, должно быть три одинаковых скрипта, но каждый копирует на свой лист. 

После этого очищаются ячейки с наименованием, количеством, телефоном и скидками, т.е. A2:B14, F3, H2 и H3. 

Выглядеть в архиве это должно как на скриншоте 2. 

Т.е. после каждого нажатия на кнопку, если заполнено хоть одно поле, продажа попадает в архив. При последующем нажатии – отступается одна строка, красится в серый цвет и добавляется следующая продажа. Справа, возле суммы, добавляется время продажи (т.е. нажатия на кнопку). 

Сделать нужно как можно быстрее. При отклике указывайте сразу скайп.

8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

havryschuk
Илья 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Все закончил в срок как и обсуждали. Работой доволен. Очень рекомендую.!
Честный заказчик. Четкакая постановка задачи. Своевременная оплата. Сделал роботу - получил оплату. Готов и в будущем роботать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

havryschuk
Илья 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переработать личный кабинет c чистого php на angular js

    Имеется личный кабинет, написанный на чистом php. В кабинете есть таблицы с выводом значений. Нужно реализовать удаление/добавление строк без перезагрузки страницы на angular js, а так же сделать некоторые поля редактируемыми в живом режиме, также ...

    AngularJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать гео скрипт

    Нужно скопировать (для интеграции на сайт заказчика) скрипт https://geobridge.ru/proj   сайт на WP вводишь координаты в любой системе координат в левое окно, он пересчитывает в любую, при чем визуализирует на картах, плюс еще есть ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Modx revo

    li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545} span.s1 {color: #e4af0a} ol.ol1 {list-style-type: decimal} Создавать личный кабинет клиента с панелью для администратора(создавать, удалять, редактировать)Учетные записи создаются в ручную администраторомОплата ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер OLX

    Нужен парсер объявлений с OLX Функционал -  Задаем ключевое слово Задаем регион Получаем В табличном виде текстовую часть объявлений, (txt/excel) + скачанные фото (с дописанным ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг базы с сайта

    Добрый день! Необходимо спарсить электронные почты с сайта. На выходе предоставить файл эксель с реестром из электронных почт в отдельном столбце. Сайт и критерии поиска пропишу в лс.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищется специалист по API соц. сетей

    Нужен специалист который разбирается и имеет опыт работы с API социальных сетей (twitter, facebook, instagram, vk, одноклассники) и может дать оценку стоимости и сроков разработки некоторых функций для сервиса по сбору данных из социальных сетей.  ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Marketradio.by

    Привет) хочу тебе предложить заказ, посмотри пожалуйста сайт, прочитай задание и оцени ) marketradio.by 1. Определения. Радиостанция MarketRadio предназначена для транслирования контента (музыка/реклама) в точках интереса ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад