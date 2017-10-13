SIMPLA доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Есть ТЗ по пунктам

Нужно сделать доработки на сайте SIMPLa

ТЗ покажу в ЛС

Оставляйте заявки, кто готов мне помочь

8 лет назад
evgenwebn
Алексеев 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров