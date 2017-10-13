Ищем специалиста на Престашоп 1.6 (доработка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка232 просмотра

Нам нужно помочь с JavaScript. сейчас попробую объяснить что нужно 

https://fishanddich.ru/obuv/sapogi-iz-eva/kablan-putpu

здесь пример товара (ситуация когда товар закончился на складе), появляется кнопка – "купить оптом".  

Нам нужна под ней еще одна кнопка:  

"узнать о поступлении товара" (фон кнопки – синий цвет)! Кнопка возникает только при отсутствии товара на складе!  

Нажимая на кнопку появляется всплывающее окно, в котором написано:  

Ваше имя  

Ваш тел  

Ваш email  

Эта форма уже готовая есть, ее создавать не нужно!  

Хотим узнать сможете ли к этой кнопке привязать javascript? чтобы мы могли вставлять сами нужную форму (каждый раз разную)  

(у каждого товара будет свой скрипт, чтобы мы смогли сегментировать заявки по каждому товару)  

Кто может помочь? Цена и сроки? Нужно срочно определиться с исполнителем.

JavaScriptPrestaShop
8 лет назад
guest_15078861255211
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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