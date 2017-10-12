Организация E-mail B2B-рассылки через автоматизированный сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

Оплата по модели CPA. действия: - заяка на получение услуги, - заявка на просчер стоимости услуги.Есть действующий профиль SendPulse, через который ведется рассылка в данный момент. Возможно подключение к другому сервису по согласованию. База клиентов порядка 1200 контактов.

8 лет назад
ramonspb
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров