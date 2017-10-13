Нужно максимально ускорить html-страницу bignovosti.ru/uhina_nanobotox : минификация кода, сжатие картинок, cdn, вынос внешних скриптов в index.php и другие действия, о которых возможно я не знаю, но они повлияют на скорость.

На выходе также нужна краткая инструкция, что делать и какими сервисами пользоваться для ускорения таких страниц.

Цена, сроки