На странице необходимо разместить 4 блока в двух местах: расчет доставки курьером и расчет доставки до города назначения. Требуется php программист который разберется в двух этих api и напишет и сверстает нужный функционал. Нельзя брать ...
Сделать настраеваемые поля в категории товаров virtuemart 3
Сайт salutmalut.ru
Вывести дополнительные поля с фиксированными характеристиками в категории товаров
Характеристик будет 4
Заряды
Калибр
Высота
Время
Поля должны располагаться под картинкой товара как показано на рисунке
Но у меня 2 вида отображения товаров в ячейку и в линию. В режиме отображения товаров в линию поля с характеристиками должны отображаться справа от цены, как показано на втором рисунке. Скинул фото со старого сайта как располагались характеристики для отображения товаров в линию, чтобы было понятно
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