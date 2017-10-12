Сделать настраеваемые поля в категории товаров virtuemart 3

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Вывести дополнительные поля с фиксированными характеристиками в категории товаров

Характеристик будет 4

Заряды

Калибр

Высота

Время

Поля должны располагаться под картинкой товара как показано на рисунке

Но у меня 2 вида отображения товаров в ячейку и в линию. В режиме отображения товаров в линию поля с характеристиками должны отображаться справа от цены, как показано на втором рисунке. Скинул фото со старого сайта как располагались характеристики для отображения товаров в линию, чтобы было понятно