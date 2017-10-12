Спрограммировать модуль бронирования на WORDPRESS

$69
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Закрыт3 заявки142 просмотра

Здравствуйте! Есть верстка: 

http://chagmar.ru/web/wow/

http://chagmar.ru/web/wow/finish.html

Нужно натянуть на cms

требования к функционалу:

- возможность редактировать из админки (или как-то иначе) записи. Удалять, переносить, заполнять двумя цветами

- слева меняется месяц, если оба месяца задействованы, то идет перечисление через / (февраль/март)

- информация о записи остается в админке и отправляется на почту клиента письмо со статусом заказа

Оставляйте пожалуйста скайп, шаблонные сообщения игнорирую.

WordPress
8 лет назад
corruptor
Артем 
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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