Спарсить информацию и загрузить на сайт worldprees

Есть подобная страница http://chernigov-foto.com/images/tmp/pars.png нужно рапарсить данные на отдельные составляющие. Т.е. все поля таблицы. А так же уточнить некоторые подробности такие как при нажатии на кнопку Настройки и при наведении на Траст и Ссылочность. Все ...