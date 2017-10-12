Нужна программа API для платежной системы

Требуется сделать скрипт массовых выплат на базе API для платежной системы AdvCash.

https://advcash.com/solutions/developers/

Необходимые данные будут загружаться в программу файлом Excel, которая будет обращаться к платежной системе и делать массовые выплаты партнерам на их кошельки.

Нужен программист, который уже делал подобную программу.

Краткое тех.задание есть.

По оплате:

Оплата по этапная, после каждого этапа 80%, и после тестирования 20%

Называйте свою цену, торговаться не буду.

При подаче заявки укажите: ваш контакт (e-mail, WhatsApp, Viber, Skype)

Напишите мне, а я свяжусь с вами немного позже.