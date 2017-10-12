Интернет-магазин на ocstore 2.1.0.2.1Модуль электронной торговли для гугл аналитикс перестал корректно работать, надо починить. модуль акции подарки не работает, надо починить накатить обновление шаблона, второй манимейкер.Специалист, найдись!)
Интеграция интернет магазина (написан на почти чистом html)
Интеграция интернет магазина (написан на почти чистом html) с api frontpad.ru
Имеется:
1. интернет магазин службы доставки еды сделанный в adobe muse, то есть почти на чистом html
2. сервис frontpad.ru (сссылка на документацию api - https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit#heading=h.vpw0n6wldvkp)
Требуется:
Настроить проброс заказов в этот сервис с сайта, на данный момент запрос формируется и отправляется просто на мыло.
Заявки фрилансеров
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