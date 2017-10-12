Интеграция интернет магазина (написан на почти чистом html)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок252 просмотра

Интеграция интернет магазина (написан на почти чистом html) с api frontpad.ru

Имеется:

1. интернет магазин службы доставки еды сделанный в adobe muse, то есть почти на чистом html

2. сервис frontpad.ru (сссылка на документацию api - https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit#heading=h.vpw0n6wldvkp)

Требуется:

Настроить проброс заказов в этот сервис с сайта, на данный момент запрос формируется и отправляется просто на мыло.

HTML
8 лет назад
pro100mouse
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров