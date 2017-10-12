Почистить сайт от вирусов - сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок252 просмотра

Взломали сайт и разместили постороннюю информацию.

Задача:

- почистить код сайта.

В атаче скрин выдачи в поисковой системе гугл.

Сайт сделан на Joomla.

Joomla
8 лет назад
Decu
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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