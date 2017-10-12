У нас имеется сайт, построенный на Lavarel. Есть набор правок, которые требуется внести. Подробности скину лично. Желательно по возможности укажите стоимость работ в рамках часа, чтобы хотя бы примерно понимать порядок ваших ...
Почистить сайт от вирусов - сайт на Joomla
Взломали сайт и разместили постороннюю информацию.
Задача:
- почистить код сайта.
В атаче скрин выдачи в поисковой системе гугл.
Сайт сделан на Joomla.
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