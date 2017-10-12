Ищу специалиста по blockchain

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок173 просмотра

ТЗ: Есть готовое решение(JS) для совершения двойной транзакции, которое нужно доработать. 

Условия: Оплата заказа после тестирования, либо через гаранта(оплата 50/50)

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8 лет назад
guest_15077884748701
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров