Связать Prom.ua и zakupka.com с GoogleSpreadsheets скриптом по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки264 просмотра

Собственно,

есть такая себе CRM на основе GoogleSheets,

хочу связать её с сайтом Prom.ua (Синхронизация заказов по типу пример1﻿), а так же с zakupka.com

Сколько по времени и по деньгам будет стоить?

Спасибо.

8 лет назад
exzess
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров