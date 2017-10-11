Генерация PDF-Invoice на основе шаблона

В проекте на Laravel требуется генерация многостраничного Invoice в PDF-формате. В качестве шаблона должен браться другой PDF-файл, который содержит шапку и футер документа.

Необходимо разработать класс, чтобы можно было создать его экземпляр, передать позиции для инвоиса (в ввиде массива) и на выходе получить готовый PDF-файл, который можно сохранить на диск или же выдать в браузер.

К этот класс также надо передавать путь к шаблонам PDF первой и второй страницы инвоиса. При генерации инвоиса должна рисоваться табличка с несколькими столбцами. Подробности в личной переписке.

Пожалуйста, указывайте, был ли у вас уже опыт генерации PDF и какую либу планируете использовать.