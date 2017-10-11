Специалист Symfony

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок169 просмотров

Добрый день. Необходим специалист, разбирающийся в фреймворке Symfony.

Есть сайт, сделанный на нем. Но старые программисты отвечают месяцами.

Нужно всего-лишь заменить пару ссылок на одностраничном сайте, который стоит как раз таки на Symfony

Symfony
8 лет назад
vasil_novikov90
Василий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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