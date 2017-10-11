Простая javascript игра

Краткий принцип игры:

Есть игровая доска, слева игрок 1, справа игрок 2.

В каждого игрока есть несколько юнитов (отличие только в наносимом уроне).

По сигналу с сервера (каждые 5 секунд) один из юнитов (поочередно) каждого игрока наносят урон базе противника. Этот же юнит в случайном порядке перемещатся по доске.

База - статичная, у нее только уменьшается количество жизней.

Действия игрока:

- В начале игры игрок расставляет на доске юниты.

Задачи:

1. Примерная оценка стоимости, сроков, технологии реализации игры (ровно того что написано выше)

2. Реализация игры

Приоритет уже готовым решениям, концепцию можно подкорректировать под уже готовое решение.

Рассмотрю разные варианты:

Реализация вместе с графикой, без графикы, с серверной частью, без и т.д.

Требования к реализации:

Игра должна корректно работать в настольных браузерах, мобильных браузерах.

Должна быть возможность конвертации игры в мобильное приложение Android, iOS.

Возможный движок для реализции (не обязательно): Phaser.

Все расчеты должны происходить на сервере, на клиенте только отображение данных.