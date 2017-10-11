Требуется ответственный человек, знающий YII2, php, css, html, способный внести доработки в проект на YII2.
Простая javascript игра
Краткий принцип игры:
Есть игровая доска, слева игрок 1, справа игрок 2.
В каждого игрока есть несколько юнитов (отличие только в наносимом уроне).
По сигналу с сервера (каждые 5 секунд) один из юнитов (поочередно) каждого игрока наносят урон базе противника. Этот же юнит в случайном порядке перемещатся по доске.
База - статичная, у нее только уменьшается количество жизней.
Действия игрока:
- В начале игры игрок расставляет на доске юниты.
Задачи:
1. Примерная оценка стоимости, сроков, технологии реализации игры (ровно того что написано выше)
2. Реализация игры
Приоритет уже готовым решениям, концепцию можно подкорректировать под уже готовое решение.
Рассмотрю разные варианты:
Реализация вместе с графикой, без графикы, с серверной частью, без и т.д.
Требования к реализации:
Игра должна корректно работать в настольных браузерах, мобильных браузерах.
Должна быть возможность конвертации игры в мобильное приложение Android, iOS.
Возможный движок для реализции (не обязательно): Phaser.
Все расчеты должны происходить на сервере, на клиенте только отображение данных.
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