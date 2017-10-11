Сайт портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки179 просмотров

Надо доработать сайт.

Есть код. Сделан на wordPress.

Доработка - добавить навигацию - добавить значки навигации - сделать так, чтобы формы были единообразными и работали на всех страницах единообразно.  

Объем сайта 4 страницы. Одна сложная, форма для заполнения, файл для скачивания

Сайт аналог: https://www.behance.net/

WordPress
8 лет назад
guest_15077238869052
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров