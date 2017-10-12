Требуется программист python / django для модернизации сервиса. http://unlockers247.co.uk/
Необходимо создать сайт на wordpress
Добрый день, в прикрепленных файлах макеты сайта (основные страницы, там есть еще 2 страницы текстовая и вывод фото когда заходим в галерею), необходимо сделать нормально сайт на wordpress с нормальной адаптивной версткой под все устройства.
На макетах все страницы, в целом работа должна быть понятна. Если есть вопросы, задавайте, еще обсудим проект перед началом работы. Интересует работа не только по этому одному проекту, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, так как мы студия и ищем фрилансера для работы. Если Вы не уверены в своих силах или только новичок, не добавляйтесь в заявки. Также укажите примерную адекватную стоимость с расчетом на то что работа будет постоянна укажите сроки.
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