Требуется программист python / django для модернизации сервиса. http://unlockers247.co.uk/
Парсер наличия с сайта поставщика
Добрый день,
для моего сайта на движке virtuemart , необходимо
1добавить текстовое поле в админку и соотвт, в базу
2 написать парсер который по урлу в этом поле, будет парсить _на сайте поставщика_ наличие товара (размер, цвет) и цену товара и обновлять наличие на моем сайте, непосредственно в базе.
Только для исполнителей с отзывами. Прошу указывать цену и сроки. Работы выполняются на вашей стороне, тестируются затем выкладываются на мой сайт
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