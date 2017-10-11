Парсер наличия с сайта поставщика

Добрый день,

для моего сайта на движке virtuemart , необходимо

1добавить текстовое поле в админку и соотвт, в базу

2 написать парсер который по урлу в этом поле, будет парсить _на сайте поставщика_ наличие товара (размер, цвет) и цену товара и обновлять наличие на моем сайте, непосредственно в базе.

Только для исполнителей с отзывами. Прошу указывать цену и сроки. Работы выполняются на вашей стороне, тестируются затем выкладываются на мой сайт