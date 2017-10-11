Создать фид - файл для динамического ремаркетинга

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Для сайта sab.ua - сайт сделан на Опенкарт 2

первый раз выгружаем полный фид со всеми товарами, затем в фид выгружаются только измененные данные раз в сутки,

фид должен быть доступный по ссылке

вот пример фида с изменениями

http://totax.com.ua/files/price_for_advertising_google.csv

Параметры товаров для выгрузки в фид файл и порядок расположения данных есть в приложенном файле-образце.

Opencart
8 лет назад
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Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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