Здравствуйте, нужна полная копия сайта с частичным наполнения контента (для наглядности работа шаблона сайта) https://ru.investing.com/ с удобной для размещения контента админка, от вас цена, сроки, и CMS.
Создать фид - файл для динамического ремаркетинга
Для сайта sab.ua - сайт сделан на Опенкарт 2
первый раз выгружаем полный фид со всеми товарами, затем в фид выгружаются только измененные данные раз в сутки,
фид должен быть доступный по ссылке
вот пример фида с изменениями
http://totax.com.ua/files/price_for_advertising_google.csv
Параметры товаров для выгрузки в фид файл и порядок расположения данных есть в приложенном файле-образце.
Заявки фрилансеров
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