!!Внимание, не тратьте свое время и не пишите если вы никогда не работали с API freelancer.com

У меня такая проблема.

Я пытаюсь получиться все проекты по этому ендпоинту:

https://www.freelancer.com/api/projects/0.1/projects/active/

Мне нужно получать только самые недавние проекты, которые были опубликованы 1-2 минуты назад.Но, апи там какое-то кривое и оно возвращает их не правильно.

Мне нужен человек, который уже писал интеграцию с этим апи.

Чтобы меня проконсультировал.