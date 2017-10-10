Добрый вечер, уважаемые исполнители! Приглашаю вас принять участие в обновлении ролевого портала! Сервис уже готов. Однако необходимо внедрить изменения. Точнее: 1) Доделать ulogin - мультирегистрацию по соцсетям. Она есть, но появилась проблема со входом; ...
Тема Черри, вукоммерс.
Тема Черри, вукоммерс.
На картинке показано то, какие изменения надо внести.
То есть объединить два ряда в один.
Верхнее поле задано виджетами и настройками Черри, строка меню – задаётся во внешних настройках меню.
Телефоны – кликабельны.
Корзина, соответственно должна по прежнему работать
Меню – выпадающий список.
Внешний вид и весь функционал необходимо сохранить
Тема адаптивная, соответственно адаптивность также нужно сохранить.
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