Доработать сайт wordpress

1. Перевезти все английские слова на "нормальный" русский

2. Исправить картинку в превью новости. Или полностью изменить процесс добавления.

-. картинка должна распологаться слева, текст должен ее оптикать, при нажатии на картинку переход должен осуществляться в статью.

(сейчас идет сначала картинка, а ниже текст и картинка не активна. Для перехода в новость нужно нажимать на ее название

При просмотре полной статьи эта картинка попадает в самый низ. Нужно сделать что бы она была нварху и текст ее тоже оптикал.)

Тут пример как должны распологаться картинки при просмотре категории http://femcom.ru/bitcoin_news/

Тут как выглядит полная новость с картинкой http://femcom.ru/16382-bitrubl-kriptovalyutu-v-rossii-ne-legalizuyut.html

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