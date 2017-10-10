Разработка Amazon connector для Zen Cart

На сайте есть каталог квартир etagrealty.ru/catalog/ нужно видоизменить страницу, сейчас это просто примитивный список, а нужно сделать его чуть красивей и информативным, пример того что нужно, во вложении к заданию. Пояснения: У каждой квартиры есть около ...