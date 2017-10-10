Сайт на wordpress, доска объявлений. После перехода на новый сервер, нужно исправить: 1. Иногда не ищет по городам 2. Не отображается .jpeg при добавлении об. 3. Оптимизировать три крона под новый ...
Разработка Amazon connector для Zen Cart
Магазин, сделанный на базе Zen Cart, нужно интегрировать с Amazon.
Причем саму интеграцию делаем в виде плагина, дабы админ мог установить его на своем сайте самостоятельно
В рамках плагина реализовываем следующий обмен данными:
Zen Cart-> Amazon
- продукты
- варианты продуктов
- статусы заказов
Amazon-> Zen Cart
- заказа
- сток продуктов
- клиенты
- заказанные продукты
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