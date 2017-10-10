Сайт на wordpress, доска объявлений. После перехода на новый сервер, нужно исправить: 1. Иногда не ищет по городам 2. Не отображается .jpeg при добавлении об. 3. Оптимизировать три крона под новый ...
Переделать сайт на WP - поставить новый шаблон.
Есть сайт http://dolgi-dolgi.ru/ , который коряво сделан, нужно тоже самое сделать но корректно - чтобы мобайл был ОК, чтобы все было ровно-четко-адаптивно. Сейчас все очень коряво. Я за замену шаблона в принципе.
Готов рассмотреть предложения.
вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1e6jrFaGVjLzPDNFAOwN1uC1wl0U2MIWQl1EyupiLiPw/edit
Заявки фрилансеров
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