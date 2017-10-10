Переделать сайт на WP - поставить новый шаблон.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок189 просмотров

Есть сайт  http://dolgi-dolgi.ru/ , который коряво сделан, нужно тоже самое сделать но корректно - чтобы мобайл был ОК, чтобы все было ровно-четко-адаптивно. Сейчас все очень коряво. Я за замену шаблона в принципе. 

Готов рассмотреть предложения. 

вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1e6jrFaGVjLzPDNFAOwN1uC1wl0U2MIWQl1EyupiLiPw/edit 

WordPress
8 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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