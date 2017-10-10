Доработка вывода модуля joomla 3

$2
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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки187 просмотров

Нужно настроить вывод-показ модуля 1 раз при загрузки странице. 

После этого сколько бы человек не переходил на страницы сайты, он не выводился.

Реально ли такое?

Использую для вывода компонент advanced module manager у него есть поле для php кода http://prntscr.com/gvkshd

может через него можно это задать?

JoomlaPHP
8 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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