Доработка вывода модуля joomla 3

Нужно настроить вывод-показ модуля 1 раз при загрузки странице.

После этого сколько бы человек не переходил на страницы сайты, он не выводился.

Реально ли такое?

Использую для вывода компонент advanced module manager у него есть поле для php кода http://prntscr.com/gvkshd

может через него можно это задать?