Нужно настроить цели через GTM в интернет магазине. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/12YoBbrwvgJUVbNizHRWA4Z66TPv9f6qT5xEBir03yKg/edit?usp=sharing
Скрипт - работа с API, на любом веб-языке
скрипт можно сделать на любом подходящем языке (PHP, Python, Ruby, Node.js/Javascript)
есть биржа, у нее есть Websocket API, позволяющая скрипту в реальном времени обмениваться информацией с сервером (есть для удобства готовая библиотека для Python 3.5), скрипт, получая все необходимые данные,
должен уметь
1) ставить лимит ордеры (buy или sell ордеры, исполняемые при достижении определенной цены)
2) ставить маркет ордеры (ордеры, исполняемые немедленно по рыночной цене)
3) отменять ордеры
условия для своих действий скрипт берет с определенного места(например с другого подключаемого файла или с этого же файла, по вашему выбору – как удобнее это сделать), т.е. я задаю условия вроде при достижения такого
то события(например, при достижении цены – фиксированной или в процентах от какой то другой переменной и т.д.) ставить или отменять такой-то ордер, условия эти соответственно я могу включать или отключать;
все свои действия скрипт должен записывать в текстовый log-файл, в случае просмотра через браузер это должно выводиться на экран(вместе с данными, которые скрипт получает от биржи) ;
в конечном итоге необходима работоспособность скрипта на моем сервере(если для этого нужно будет поставить фреймфорк или что-то дополнительное для функционирования – сделаем, все зависит от языка, на котором собираетесь делать)
подробности в лс
в случае успешного сотрудничества нужно будет еще несколько подобных скриптов, а также модернизация существующего
после выяснения деталей в заявке просьба указывать стоимость и сроки(не
горят, но чем быстрее, тем лучше)
Заявки фрилансеров
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