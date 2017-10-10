Программист на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Добрый день. Сайт на битрикс, кругом кастом, писали фрилансеры. Мы столкнулись с проблемой в пагинации (постраничной навигацией). Нет реакции на первый клик или при первом клике открывается та же  страница. Кто сможет помочь?

8 лет назад
DDMDDM
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров