Шаблон WordPress со стилистикой Facebook Instant Articles

Здравствуйте!

У нас есть сайт на WordPress с трафиком из Facebook, и мы привыкли к простому, адаптированному под соц.сети шаблону.

Но он похож на несколько десятков аналогичных сайтов наших коллег.

На данный момент мы поставили перед собой задачу выделиться среди остальных проектов и решили ориентироваться на Facebook Instant Articles по двум критериям:

1) скорость загрузки контента;

2) максимально схожая с FB IA стилистика.

Фишки, которые хотим реализовать:

- максимально быстрая загрузка контента при переходе на статью из приложения Facebook и внутри сайта;

- под полным текстом статьи бесконечная лента из кратких анонсов статей;

- рекламные блоки подставляются автоматически на расстоянии n-абзацев;

- возможность вручную указывать расположение блока рекламы в тексте статьи;

- стилистически чтобы сайт был максимально похож Facebook Instant Articles (моментальные статьи).

Наш сайт - http://veselointeresno.su

Пример, как мы хотим - http://m.epochtimes.ru

Цена - обсудим при личном общении!