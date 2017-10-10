Только на нативном PHP (пусть все будет по-деревенски выглядеть, галавное чтобы работало). c максмально прдробными доками и комментами. Есть база акциоенров сейчас в действующей компании. У всех сколько-то ...
Шаблон WordPress со стилистикой Facebook Instant Articles
Здравствуйте!
У нас есть сайт на WordPress с трафиком из Facebook, и мы привыкли к простому, адаптированному под соц.сети шаблону.
Но он похож на несколько десятков аналогичных сайтов наших коллег.
На данный момент мы поставили перед собой задачу выделиться среди остальных проектов и решили ориентироваться на Facebook Instant Articles по двум критериям:
1) скорость загрузки контента;
2) максимально схожая с FB IA стилистика.
Фишки, которые хотим реализовать:
- максимально быстрая загрузка контента при переходе на статью из приложения Facebook и внутри сайта;
- под полным текстом статьи бесконечная лента из кратких анонсов статей;
- рекламные блоки подставляются автоматически на расстоянии n-абзацев;
- возможность вручную указывать расположение блока рекламы в тексте статьи;
- стилистически чтобы сайт был максимально похож Facebook Instant Articles (моментальные статьи).
Наш сайт - http://veselointeresno.su
Пример, как мы хотим - http://m.epochtimes.ru
Цена - обсудим при личном общении!
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