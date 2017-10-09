Ускорить сайты

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Закрыт7 заявок145 просмотров

Нужно ускорение по gtmetrix, google pageinsight и др.

Сайты на разных платформах, есть WP, есть modX.

MODXWordPress
8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров