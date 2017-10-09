Обучение Laravel 5.5

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  2. Веб-программирование
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Требуется короткое, но емкое обучение основам Laravel.

Я уже знаком с PHP, подходом OOP, а также строением MVC.

Laravel уже установлен.

Основные темы:

  • Общая структура Laravel и куда что писать (например логику можно писать хоть во view хоть в model, хоть в функцию controllera, но нормальный программист будет писать ее в service provider, чтобы не запутаться в дальнейшем и не запутать другого программиста)
  • Как обращаться к разным уже существующим компонентам Laravel из разных мест. Опять таки - мне важно именно как это принято делать.
Основные требования к обучению:

  • Информация должна быть структурированна в виде ядра и ассоциаций, даже "ветвистых" к нему. Наример информация о школе может быть ассоциативно структурированная так:
  • Директор (в этом примере взят как ядро): задача - выпуск не менее 200 учеников сдавших на аттестат в год; средства: учителя, здание школы, минобразования, родители учеников,
  • Учителя: задача - вклад в воплощение цели директора через донесение до учеников всех классов годовой программы; средства - учебники, ученики, родители, экзамены, программа обучения (минобразование)
  • Здание школы: задача - обеспечение физических условий для воплощения цели директора...
  • И т.п.
2. Ёмкие и точные занятия - упаковка информации в небольшие, легкоусваивающиеся куски, длиной не более 7 минут каждый.

   3. После каждого куска - проверка понимания (например короткое упражнение или пара контрольных вопросов).

LaravelPHP
8 лет назад
Morro1980
Илья Лев 
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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