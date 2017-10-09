Yii - работа с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок144 просмотра

Требуется специалист по Yii. Нужно модернизировать шаблоны уже работающего сайта.

Условия обсуждаемы.

Yii
8 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров