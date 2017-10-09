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Разработка сайта или веб-приложения для подачи и отсл заявок
Требуется создать сайт (страницу) или веб-приложение для подачи и отслеживания заказчиками заявок.
Как я вижу это:
1. заказчик заходит на сайт или страницу и вводит логин и пароль.
2. Может посмотреть статус своих заявок
3. Создает новую заявку (есть строгий шаблон, 25 полей), видит результат ввода, подтверждает его.
4. Исполнитель видит подтверждённые заявки и работает с ними
Требуется создать базу данных, верстку, дизайн, и прочее.
Срок – разумный по договоренности.
Сервер БД – обсуждается.
Используемые технологии – какими владеете, важен результат.
Пишите ваши предложения по по реализации (кратко), необходимое время для реализации и цену.
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