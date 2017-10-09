Разработка сайта или веб-приложения для подачи и отсл заявок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок328 просмотров

Требуется создать сайт (страницу) или веб-приложение для подачи и отслеживания заказчиками заявок. 

Как я вижу это: 

1. заказчик заходит на сайт или страницу и вводит логин и пароль. 

2. Может посмотреть статус своих заявок 

3. Создает новую заявку (есть строгий шаблон, 25 полей), видит результат ввода, подтверждает его. 

4. Исполнитель видит подтверждённые заявки и работает с ними 

Требуется создать базу данных, верстку, дизайн, и прочее. 

Срок – разумный по договоренности. 

Сервер БД – обсуждается. 

Используемые технологии – какими владеете, важен результат. 

Пишите ваши предложения по по реализации (кратко), необходимое время для реализации и цену. 

8 лет назад
Rusov86
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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