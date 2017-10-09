Разработка сайта или веб-приложения для подачи и отсл заявок

Требуется создать сайт (страницу) или веб-приложение для подачи и отслеживания заказчиками заявок.

Как я вижу это:

1. заказчик заходит на сайт или страницу и вводит логин и пароль.

2. Может посмотреть статус своих заявок

3. Создает новую заявку (есть строгий шаблон, 25 полей), видит результат ввода, подтверждает его.

4. Исполнитель видит подтверждённые заявки и работает с ними

Требуется создать базу данных, верстку, дизайн, и прочее.

Срок – разумный по договоренности.

Сервер БД – обсуждается.

Используемые технологии – какими владеете, важен результат.

Пишите ваши предложения по по реализации (кратко), необходимое время для реализации и цену.