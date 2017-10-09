Спарсить инфо о товарах с сайта

ТЗ: Нужно скопировать информацию из сайтов о товарах в ексель файл в список.

1) Из сайта https://ukr-kamin.com/g22439807-dymohody из раздела дымоходы скопировать все товары и подразделы, в которых товары находятся (примерно 380 штук).

Нужна списком такая информация:

-раздел

-подраздел

- подподраздел и т.д.

- название товара

- страна производитель – взять из таблицыиз «Характеристики»

- "в наличии" или "под заказ"

- цена (только цифра, без грн.)

- таблица из графы «Характеристики» с html разметкой– кодом (чтобы при вставке на сайт реципиент информация была сразу же структурированной, для этого если делать в ручном режиме то нужно выделить таблицу

мышкой, нажать «скопировать» и потом вставить в визуальный редактор страницы

сайта, таблица будет сразу же готовая). После таблицы, в эту же ячейку эксель файла добавляем информацию описания товара (на сайте доноре находится над таблицей иногда две строчки, иногда и больше).

2) Из сайта http://www.kaminin.ua/catalog/trubi-kolina/ из раздела «Трубы, колена» - русский вариант сайта – скопировать все товары и подразделы в которых они находятся (примерно 160 штук).

Нужна списком такая информация:

- раздел

-подраздел

- подподраздел и т.д.

- название товара

- код товара

- значение результата цены товара умноженное на 35 (только число, без знаков грн или евро)

- Основные характеристики (для одного товара в одну ячейку ексель таблицы)

- фото с каждого товара в папку. Фото брать не раскрытое в фансибоксе с максимальными размерами, а то которое стоит непосредственно на странице товара – примерно 344 на 300 пикселей. Название файла фото должно соответствовать коду товара.