Интеграция интернет-магазина на Битриксе и службы доставк

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Есть интернет-магазин на битриксе. Есть транспортная компания. 

Нужно сделать интеграцию выгрузку заказов из битрикса в систему транспортной компании по их api - http://shop-logistics.ru/services/service/api/

Подробности и полное задание в приложенном ТЗ

8 лет назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров