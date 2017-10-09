Доработка сайта

есть такая задача

Задание №1 - Делаем структуру меню следуюдщим образом (тут что то уже сделано,расписано далее) =>

- Кухонные гарнитуры

Модульные кухни

Готовые кухни

Кухни на заказ

- Столы

Столы деревянные

Столы обеденные

Столы стеклянные

Столы-книжки

- Стулья

Стулья барные

Стулья деревянные

Стулья металлические

Табуретки

- Кухонные диваны

- Кухонные уголки

- Кухонные фартуки

- Столешници

- Мойки

- Смесители

- Бытовая техника

Варочные поверхности

Духовые шкафы

Вытяжки

Холодильники

СПАЛЬНАЯ

- Модульные спальни

- Спальные гарнитуры

- Комоды

- Кровати

Кровати 140

Кровати 160

Кровати 180

Кровати 200

- Шкафы

Шкафы Распашные

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

Шкафы Угловые

Шкафы Купе

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

- Прикроватные тумбы

- Туалетные столы

- Зеркала

- Матрасы

- Подушки

- Одеяла

- Постельное белье

ГОСТИНАЯ

- Модульные гостиные

- Гостиные стенки

- Комоды

- Шкафы

Шкафы Распашные

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

Шкафы Угловые

Шкафы Купе

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

- Журнальные столики

- Тумбы ТВ

ПРИХОЖАЯ

- Модульные прихожие

- Прихожие

- Шкафы

Шкафы Распашные

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

Шкафы Угловые

Шкафы Купе

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

- Тумбы

- Вешалки

ВАННАЯ

- Мебель для ванной

Мебель для ванной 45-60

Мебель для ванной 61-80

Мебель для ванной 81-100

Мебель для ванной 101-150

- Биде

- Ванны

- Раковины

- Унитазы

ДЕТСКАЯ

- Модульные детские гарнитуры

- Гарнитуры для детской

- Столы

Компьютерные столы

Письменные столы

- Кресла для детской

- Диваны для детской

- Кровати для детской

Кровати 140

Кровати 160

Кровати 180

Кровати 200

- Комоды для детской

- Шкафы для детской

Шкафы Распашные

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

Шкафы Угловые

Шкафы Купе

Шкафы 500-1500

Шкафы 1500-2000

Шкафы 2000-3000

- Тумбы для детской

- Детские кроватки

- Детские матрасы

ОФИС

- Модульная офисная мебель

- Компьютерные столы

- Офисные столы

- Компьютерные кресла

- Офисные шкафы

- Офисные тумбы

- Офисные диваны

МЯГКАЯ

-Диваны прямые

-Диваны угловые

-Кресла

Задание №2

В разделах: Модульные кухни, Модульные спальни, Модульные гостиные, Модульные прихожии, Модульные детские гарнитуры, Модульная офисная мебель - Добавляем возможность выбора модуля,в карточке товара как тут: http://54-mebel.ru/kuhonnye-garnitury/kichni_garnituri/modulnye-kuhni/kuhonnij-garnitur-kaplja. Модули лучше добавить под описание, вместо модификаций, так меньше работы будет)

Задание №3

Во всех карточках добавляем возможность выбора Цвета, Материала, Размера при этом стоимость может меняться. (предложить вариаты, как это может выглядеть)

Задание №4

Добавить поиск в шапку

Задание №5 (тут надо обговаривать более точно, но задача такова: в каждом товаре разный фильтр. Нужно хотя бы один добавить)

Добавить фильтр

1.Товар

2.Размер

3.Цвет

4.Стоимость

№5 можно пока не трогать, это не влияет на заполнение

№3 тут надо обговаривать более точно, но задача такова: в каждом товаре разный. Нужно хотя бы один добавить

сайт на цмс