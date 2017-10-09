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Доработка сайта
есть такая задача
Задание №1 - Делаем структуру меню следуюдщим образом (тут что то уже сделано,расписано далее) =>
- Кухонные гарнитуры
Модульные кухни
Готовые кухни
Кухни на заказ
- Столы
Столы деревянные
Столы обеденные
Столы стеклянные
Столы-книжки
- Стулья
Стулья барные
Стулья деревянные
Стулья металлические
Табуретки
- Кухонные диваны
- Кухонные уголки
- Кухонные фартуки
- Столешници
- Мойки
- Смесители
- Бытовая техника
Варочные поверхности
Духовые шкафы
Вытяжки
Холодильники
СПАЛЬНАЯ
- Модульные спальни
- Спальные гарнитуры
- Комоды
- Кровати
Кровати 140
Кровати 160
Кровати 180
Кровати 200
- Шкафы
Шкафы Распашные
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
Шкафы Угловые
Шкафы Купе
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
- Прикроватные тумбы
- Туалетные столы
- Зеркала
- Матрасы
- Подушки
- Одеяла
- Постельное белье
ГОСТИНАЯ
- Модульные гостиные
- Гостиные стенки
- Комоды
- Шкафы
Шкафы Распашные
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
Шкафы Угловые
Шкафы Купе
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
- Журнальные столики
- Тумбы ТВ
ПРИХОЖАЯ
- Модульные прихожие
- Прихожие
- Шкафы
Шкафы Распашные
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
Шкафы Угловые
Шкафы Купе
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
- Тумбы
- Вешалки
ВАННАЯ
- Мебель для ванной
Мебель для ванной 45-60
Мебель для ванной 61-80
Мебель для ванной 81-100
Мебель для ванной 101-150
- Биде
- Ванны
- Раковины
- Унитазы
ДЕТСКАЯ
- Модульные детские гарнитуры
- Гарнитуры для детской
- Столы
Компьютерные столы
Письменные столы
- Кресла для детской
- Диваны для детской
- Кровати для детской
Кровати 140
Кровати 160
Кровати 180
Кровати 200
- Комоды для детской
- Шкафы для детской
Шкафы Распашные
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
Шкафы Угловые
Шкафы Купе
Шкафы 500-1500
Шкафы 1500-2000
Шкафы 2000-3000
- Тумбы для детской
- Детские кроватки
- Детские матрасы
ОФИС
- Модульная офисная мебель
- Компьютерные столы
- Офисные столы
- Компьютерные кресла
- Офисные шкафы
- Офисные тумбы
- Офисные диваны
МЯГКАЯ
-Диваны прямые
-Диваны угловые
-Кресла
Задание №2
В разделах: Модульные кухни, Модульные спальни, Модульные гостиные, Модульные прихожии, Модульные детские гарнитуры, Модульная офисная мебель - Добавляем возможность выбора модуля,в карточке товара как тут: http://54-mebel.ru/kuhonnye-garnitury/kichni_garnituri/modulnye-kuhni/kuhonnij-garnitur-kaplja. Модули лучше добавить под описание, вместо модификаций, так меньше работы будет)
Задание №3
Во всех карточках добавляем возможность выбора Цвета, Материала, Размера при этом стоимость может меняться. (предложить вариаты, как это может выглядеть)
Задание №4
Добавить поиск в шапку
Задание №5 (тут надо обговаривать более точно, но задача такова: в каждом товаре разный фильтр. Нужно хотя бы один добавить)
Добавить фильтр
1.Товар
2.Размер
3.Цвет
4.Стоимость
№5 можно пока не трогать, это не влияет на заполнение
№3 тут надо обговаривать более точно, но задача такова: в каждом товаре разный. Нужно хотя бы один добавить
сайт на цмс
Заявки фрилансеров
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