Php скрипт парсера

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  2. Веб-программирование
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выберу претендента через 4 дня с текущего момента.

источники интернет магазины

на пример www.GameKeys4All.com www.g2play.net www.cjs-cdkeys.com www.play-asia.com www.kinguin.net ww.g2a.com

, js обрабатывать не нужно.

Входные данные: html строка и параметры, выходные: массив или объект содержащий цену Double||number, код валюты, состояние склада.

входные параметры поиска на ваше усмотрение, вплоть до готовых регулярных выражений.

php 5.5

Примерный шаблон

const OUT_OF_STOCK = 'outOfStock';

const PRE_ORDER = 'preOrder';

/** @return Array ['html'] */

private function getParams();

/** @return Array ['curency'] */

public function parse(){

﻿$params = this->getParams();

﻿...

﻿return $result;

}

....{ваши вспомогательные методы}...﻿

Понятно, что совершенно универсальный сделать нельзя, но он должен распознавать прайсы и валюты в большинстве случаев.

Ваши предложения и сроки.

HTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
gluck86
Кирилл 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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