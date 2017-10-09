Необходимо подключить арi к сайту.
Php скрипт парсера
выберу претендента через 4 дня с текущего момента.
источники интернет магазины
на пример www.GameKeys4All.com www.g2play.net www.cjs-cdkeys.com www.play-asia.com www.kinguin.net ww.g2a.com
, js обрабатывать не нужно.
Входные данные: html строка и параметры, выходные: массив или объект содержащий цену Double||number, код валюты, состояние склада.
входные параметры поиска на ваше усмотрение, вплоть до готовых регулярных выражений.
php 5.5
Примерный шаблон
const OUT_OF_STOCK = 'outOfStock';
const PRE_ORDER = 'preOrder';
/** @return Array ['html'] */
private function getParams();
/** @return Array ['curency'] */
public function parse(){
$params = this->getParams();
...
return $result;
}
....{ваши вспомогательные методы}...
Понятно, что совершенно универсальный сделать нельзя, но он должен распознавать прайсы и валюты в большинстве случаев.
Ваши предложения и сроки.
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