CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

Под ключ внедрение CRM 

ТЗ и вся подробная информация при общении

допускаются к заданию от ТОП-50

8 лет назад
ikhsanoff
Асет 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров