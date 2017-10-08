Изготовление домашней страницы

Прошу предложить свои услуги для решения следующей упрощенной задачи:

На данной стадии мне необходим сайт в виде только одной страницы, но размер которой будет настолько длинным по вертикали, насколько потребует объем той информации, которую я на него хотел бы загрузить (включая тексты и изображения с расширениями .jpg и .svg). А чтобы я мог сделать и это, мне эта страница нужна с постоянной функцией моего администрирования. Язык пока один - русский.

В будущем (но уже на следующем этапе, через НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, пока этот вариант не рассматриваем, но учитываем это в данном задании :)) мне бы хотелось расширить число страниц до 3-5 с их разработкой подключить 1-2 платежных системы и расширить число языков.

Создание и последующее хранение этого сайта - только на указанном мною сервере;

Респонсирование ширины каждой страницы;

multilanguage;

Уникальный дизайн (но он в итоге будет довольно простым - с установкой всего лишь моей эмблемы (в svg) на цветном однотонном фоне и краткой поясняющей надписью, что это за сайт (никакие фоновые рисунки мне не понадобятся); а все мои администрируемые тексты и изображения ниже шапки - на белом фоне);

Правильный бекенд, с легкой возможностью расширения и внедрения ЛЮБЫХ функций в будущем, включая функции магазина, платежей, аналитики и так далее;

Система управления контентом;

Правильная сборка для максимальной скорости работы (которая, кроме отличного user expirience, как известно, дает более высокие результаты в поисковых системах);

Под вопросом - прием писем от посетителей на привязанный к сайту майл (возможно, пока не понадобится);

В будущем будет актуальна интеграция платежной системы. Какой - пока нет решения. Но если кто из желающих поработать над описанной темой в этом нюансе не будет силен - совсем не беда. Пока не жизненно важно, в том числе и по причине ограниченного бюджета. Главное - сделать все остальное грамотно и профессионально. Желательно - по разумной цене, подразумевающей, тем не менее, высокое качество исполнения.

Большая просьба указать ссылки на свои работы.

Заранее благодарен всем, кто откликнется и пришлет свое ценовое предложение, а также не забудет указать РЕАЛЬНЫЕ сроки изготовления.