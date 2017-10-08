Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч ...
Изготовление домашней страницы
Прошу предложить свои услуги для решения следующей упрощенной задачи:
На данной стадии мне необходим сайт в виде только одной страницы, но размер которой будет настолько длинным по вертикали, насколько потребует объем той информации, которую я на него хотел бы загрузить (включая тексты и изображения с расширениями .jpg и .svg). А чтобы я мог сделать и это, мне эта страница нужна с постоянной функцией моего администрирования. Язык пока один - русский.
В будущем (но уже на следующем этапе, через НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, пока этот вариант не рассматриваем, но учитываем это в данном задании :)) мне бы хотелось расширить число страниц до 3-5 с их разработкой подключить 1-2 платежных системы и расширить число языков.
- Создание и последующее хранение этого сайта - только на указанном мною сервере;
- Респонсирование ширины каждой страницы;
- multilanguage;
- Уникальный дизайн (но он в итоге будет довольно простым - с установкой всего лишь моей эмблемы (в svg) на цветном однотонном фоне и краткой поясняющей надписью, что это за сайт (никакие фоновые рисунки мне не понадобятся); а все мои администрируемые тексты и изображения ниже шапки - на белом фоне);
- Правильный бекенд, с легкой возможностью расширения и внедрения ЛЮБЫХ функций в будущем, включая функции магазина, платежей, аналитики и так далее;
- Система управления контентом;
- Правильная сборка для максимальной скорости работы (которая, кроме отличного user expirience, как известно, дает более высокие результаты в поисковых системах);
- Под вопросом - прием писем от посетителей на привязанный к сайту майл (возможно, пока не понадобится);
- В будущем будет актуальна интеграция платежной системы. Какой - пока нет решения. Но если кто из желающих поработать над описанной темой в этом нюансе не будет силен - совсем не беда. Пока не жизненно важно, в том числе и по причине ограниченного бюджета. Главное - сделать все остальное грамотно и профессионально. Желательно - по разумной цене, подразумевающей, тем не менее, высокое качество исполнения.
Заранее благодарен всем, кто откликнется и пришлет свое ценовое предложение, а также не забудет указать РЕАЛЬНЫЕ сроки изготовления.
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