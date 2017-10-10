Написать скрипт

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Завершен1 заявка225 просмотров

Написать скрипт для инсты по удалению комментами через официальное апи

8 лет назад
ivan_1988
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Дмитрий написал, что как я хочу, не возможно реализовать задачу. Толком поработать то даже не получилось, поэтому объективно оценить не могу )
Все ок.

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dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад