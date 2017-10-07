Требуется на сайте Drupal, доработать сайт: 1. Добавить сущности и связи; 2. Привязать яндекс.кассу, есть модуль готовый 3. Сделать API и партнерский плагин, для отправки данных со сторонних ресурсов на который будет ...
Требуется настроить плагина WordPress Webinarignition
Здравствуйте!
Есть плагин для проведения автовебинаров на WordPress Webinarignition
Ссылка на официальный сайт продукта webinarignition.com/
Есть центр коучинга, который устанавливает этот плагин своим ученикам в качестве бонуса к обучению.
Задача: устанавливать и настраивать плагин на сайт заказчика в соответствии с его требованиями.
На сегодняшний день подано около 50 заявок на установку. В дальнейшем будет больше.
Оплата за каждую конкретную установку.
Краткое видео по настройке плагина – www.youtube.com/watch?v=O...
В сети есть еще информация, плюс есть очень полный видео мануал от разработчика, но на английском
Сразу предупреждаю в настройке плагина есть нюансы, так что придется разобраться, но один раз. Дальше настройка, думаю, будет занимать не более часа.
Для "тренировок" даю доступ к админке с установленным плагином.
В заявке указывайте ориентировочную стоимость за настройку ОДНОГО плагина и
ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЙП!!!
Время потраченное на "тренировки" НЕ ОПЛАЧИВАЮ! Но и не прошу делать каких-то конкретных вебинаров – подставляйте любые видео, стримы, почту и так далее.
Каждая реальная установка оплачивается сразу
Заявки фрилансеров
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