Требуется настроить плагина WordPress Webinarignition

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки169 просмотров

Здравствуйте! 

Есть плагин для проведения автовебинаров на WordPress Webinarignition 

Ссылка на официальный сайт продукта webinarignition.com/ 

Есть центр коучинга, который устанавливает этот плагин своим ученикам в качестве бонуса к обучению. 

Задача: устанавливать и настраивать плагин на сайт заказчика в соответствии с его требованиями. 

На сегодняшний день подано около 50 заявок на установку. В дальнейшем будет больше. 

Оплата за каждую конкретную установку. 

Краткое видео по настройке плагина – www.youtube.com/watch?v=O... 

В сети есть еще информация, плюс есть очень полный видео мануал от разработчика, но на английском 

Сразу предупреждаю в настройке плагина есть нюансы, так что  придется разобраться, но один раз. Дальше настройка, думаю, будет занимать не более часа. 

Для "тренировок" даю доступ к админке с установленным плагином. 

В заявке указывайте ориентировочную стоимость за настройку ОДНОГО плагина и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЙП!!!

Время потраченное на "тренировки" НЕ ОПЛАЧИВАЮ! Но и не прошу делать каких-то конкретных вебинаров – подставляйте любые видео, стримы, почту и так далее. 

Каждая реальная установка оплачивается сразу

WordPress
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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