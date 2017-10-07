Требуется настроить плагина WordPress Webinarignition

Здравствуйте!

Есть плагин для проведения автовебинаров на WordPress Webinarignition

Ссылка на официальный сайт продукта webinarignition.com/

Есть центр коучинга, который устанавливает этот плагин своим ученикам в качестве бонуса к обучению.

Задача: устанавливать и настраивать плагин на сайт заказчика в соответствии с его требованиями.

На сегодняшний день подано около 50 заявок на установку. В дальнейшем будет больше.

Оплата за каждую конкретную установку.

Краткое видео по настройке плагина – www.youtube.com/watch?v=O...

В сети есть еще информация, плюс есть очень полный видео мануал от разработчика, но на английском

Сразу предупреждаю в настройке плагина есть нюансы, так что придется разобраться, но один раз. Дальше настройка, думаю, будет занимать не более часа.

Для "тренировок" даю доступ к админке с установленным плагином.

В заявке указывайте ориентировочную стоимость за настройку ОДНОГО плагина и

ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЙП!!!

Время потраченное на "тренировки" НЕ ОПЛАЧИВАЮ! Но и не прошу делать каких-то конкретных вебинаров – подставляйте любые видео, стримы, почту и так далее.

Каждая реальная установка оплачивается сразу