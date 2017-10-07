Нужно подготовить файлы для OCMOD (OpenCart 2.0).

есть две версии сайта до начала изменений и после окончания:

1) при изменении менялись способы доставки (страница checkout)

2) требуется найти изменения (можно использовать любой инструментарий для поиска и сравнений) и подготовить модификаторы OCMOD для нормальной установки модификаций на сайт.