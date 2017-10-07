Нужно подготовить файлы для OCMOD (OpenCart 2.0).

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Закрыт3 заявки184 просмотра

есть две версии сайта до начала изменений и после окончания: 

1) при изменении менялись способы доставки (страница checkout) 

2) требуется найти изменения (можно использовать любой инструментарий для поиска и сравнений) и подготовить модификаторы OCMOD для нормальной установки модификаций на сайт. 

Opencart
8 лет назад
Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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