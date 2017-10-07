Требуется на сайте Drupal, доработать сайт: 1. Добавить сущности и связи; 2. Привязать яндекс.кассу, есть модуль готовый 3. Сделать API и партнерский плагин, для отправки данных со сторонних ресурсов на который будет ...
Нужно подготовить файлы для OCMOD (OpenCart 2.0).
есть две версии сайта до начала изменений и после окончания:
1) при изменении менялись способы доставки (страница checkout)
2) требуется найти изменения (можно использовать любой инструментарий для поиска и сравнений) и подготовить модификаторы OCMOD для нормальной установки модификаций на сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Необходимо провести оптимизацию скорости загрузки сайта на Wordpress. Сроки - 1-2 дня. Приемлемый результат - 85/100 и выше. Проверяться будет через https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и https://tools.pingdom.com. Ссылка на сайт: http://prokatvgrodno.by/Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо сделать парсер, которые будет собирать публичные данные со страниц крупного сайта по поиску работы. Данные нужно складывать в какой-то вайлик, можно просто в txt а лучше в эксель, главное структурировать их. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Стандартная – не подходит, т.к.: - нужно динамически генерировать логин в зависимости от заполняемых полей - НЕ ВСЕ поля заносить в базу, а только некоторые - но все поля отправлять на спец.почту ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем добрый день. Есть документы в формате .doc, присылаемые банком для заполнения. Эти документы как то защищены (как именно не знаю). Необходимо написать скрипт/обработчик, который будет: 1. открывать файл 2. заменять ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть крупный проект надо доработать...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добавить модуль в позицию юзер2, в которой сейчас стоит аккордеон.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. не приходят пуш уведомления 2. постоянно вылетает, необходимо авторизоваться каждый раз3. хотел бы убрать регистрацию и авторизацию (если возможно для клиентов или возможность восстановить доступ при утрате пароля) 4. Лишний экран с логотипом в приложении 5. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть действующий интернет магазин (CMS Wordpress) имеющий низкую скорость загрузки. Нужно провести оптимизацию. Оптимизировать скорость загрузки, возможно убрать лишние JS или что еще .Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен простой PHP скрипт который отправит нотификацию в Одноклассниках методом notifications.sendSimple https://apiok.ru/dev/methods/rest/notifications/notifications.sendSimpleВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад