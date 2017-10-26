Разработать систему регистрации на Джумла-сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки180 просмотров

Стандартная – не подходит, т.к.: 

- нужно динамически генерировать логин в зависимости от заполняемых полей  

- НЕ ВСЕ поля заносить в базу, а только некоторые 

- но все поля отправлять на спец.почту 

Думаю, небольшой доп.скриптик на PHP решит проблемку) 

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остальное – стандартно... 

можно сразу связываться с Админом сайта по Скайпу 

Скайп – sergachevigor 

Скайп  - profseomasters 

ТОЛЬКО голосом, т.к. в чате – нет времени на писанину 

Оплата – по факту

JoomlaPHP
8 лет назад
sergachov
59 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
4 дня
Грамотный, уверенный в себе специалист.
Постановка задачи сопровождается всеми нужными файлами, все расписано попунктно. Проблем с оплатой нет.

Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад