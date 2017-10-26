Разработать систему регистрации на Джумла-сайт

Стандартная – не подходит, т.к.:

- нужно динамически генерировать логин в зависимости от заполняемых полей

- НЕ ВСЕ поля заносить в базу, а только некоторые

- но все поля отправлять на спец.почту

Думаю, небольшой доп.скриптик на PHP решит проблемку)

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остальное – стандартно...

можно сразу связываться с Админом сайта по Скайпу

Скайп – sergachevigor

Скайп - profseomasters

ТОЛЬКО голосом, т.к. в чате – нет времени на писанину

Оплата – по факту