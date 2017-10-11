Доработки сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Требуется на сайте Drupal, доработать сайт: 

1. Добавить сущности и связи; 

2. Привязать яндекс.кассу, есть модуль готовый 

3. Сделать API и партнерский плагин, для отправки данных со сторонних ресурсов на который будет ставиться плагин в виде партнерского скрипта. 

Условие – никаких предоплат, все по постоплате или безопасной сделке. Людям без отзывов не беспокоить.

Drupal
8 лет назад
doslab
Булат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров