Доработки сайта на Drupal

Требуется на сайте Drupal, доработать сайт:

1. Добавить сущности и связи;

2. Привязать яндекс.кассу, есть модуль готовый

3. Сделать API и партнерский плагин, для отправки данных со сторонних ресурсов на который будет ставиться плагин в виде партнерского скрипта.

Условие – никаких предоплат, все по постоплате или безопасной сделке. Людям без отзывов не беспокоить.