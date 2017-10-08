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Доделать и исправить купленный шаблон ZenCart на templatemonster
Нужно доработать на сайте админ панель, корзина (пропала куда-то), контакт с доставкой усовершенствовать, , подключение к платежной системе,
Более подробное ТЗ в личку.
Сам сайт вот www.seafoodstore.ru
Прошу отвечать только специалистов кто реально разбирается в платформе ZenCart
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