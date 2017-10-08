Доделать и исправить купленный шаблон ZenCart на templatemonster

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Нужно доработать на сайте админ панель, корзина (пропала куда-то), контакт с доставкой усовершенствовать, , подключение к платежной системе,

Более подробное ТЗ в личку.

Сам сайт вот www.seafoodstore.ru

Прошу отвечать только специалистов кто реально разбирается в платформе ZenCart

7 лет назад
djoanst
Юлия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров