Добработка сайта магазин на движке ReadyScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Нужна дообработка сайта магазин на движке ReadyScript.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qbRm-mpX0knNOQwE61BFUNyAu49i1Eh4HdNUrMfjkJI/edit?usp=sharing

8 лет назад
doodlis
Андрей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров