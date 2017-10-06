Настроить интеграцию Модуль Кассы и Яндекс Кассы

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Нужно настроить интеграцию Модуль Кассы (http://modulkassa.ru) и Яндекс Кассы. Сайт на Opencart 2.

Opencart
8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров