https://docs.google.com/document/d/1oZHPV5uYNC4el855KAqkwKlKT6GtLhnSGbcHCSrP5po/edit Вот список доработок Пишите в комментах свой логин в скайпе – обсудим детали Оплата поэтапно, или по факту
Настроить интеграцию Модуль Кассы и Яндекс Кассы
Нужно настроить интеграцию Модуль Кассы (http://modulkassa.ru) и Яндекс Кассы. Сайт на Opencart 2.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется верстка + незавершенная интеграция. Нужно завершить интеграцию по ТЗ и сдать или сделать всё заново. korobka.savrix.ru ТЗ дам Оплата поэтапно либо в концеВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно, дописать блок оплаты. Сейчас на сайте: фото 1 и фото 2 как должно быть фото 3 и фото 4 Что должно происходить: После нажатия на кнопку "продвинуть" ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать фильтр товаров для Virtuemart на Joomla 2.5.2 ТЗ прикрепляю. В ваших откликах ожидаю следующую информацию: - Информацию о себе: опыт работы с Joomla, опыт выполнения аналогичных задач ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать сайт www.u360vrfilmlab.com. Сделать новую главную страницу сайт. Подробное ТЗ в описании. Сайт выполнен на базе Wordpress. Интересуют стоимость и сроки. Оплата поэтапно либо в концеЗавершен7 лет назад
Тз в файле. Ищется человек, который сможет выполнять доработки по сайтам на этой cmsЗавершен7 лет назад
Требуется помощь в настройке мапингов в Elasticsearch, а также консультация по Yii2 elasticsearch. Есть БД с товарами, на еластиксерч организован реиндекс данной БД, также созданы индексы, но некорректно работает, нужна консультация и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые разработчики Ссылка http://kanpar.com/k-bu1025. Сайт на Друпале На сайте есть родительские категории и дочерние категории(суб катег) Это то как привязываются товары к категориям при добавлении товара с админки(Здесь все работает правльно) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать интеграцию ЛК через API с Estable. Верстка готова, все ТЗ прописаны. Цена ? Сроки? Оставляйте скайп Без предоплат!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Переделать скрипты (php) интеграции - есть для МоегоСклада (в файле привожу ссылки), нужно сделать для 1с. Отсутствие опыта в 1с и в odata и в api используемых систем не есть проблема – расскажу и помогу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад