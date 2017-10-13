Доработка доски osclass. блок оплаты дописать

Нужно, дописать блок оплаты.

Сейчас на сайте:

фото 1 и фото 2

как должно быть

фото 3 и фото 4

Что должно происходить:

После нажатия на кнопку "продвинуть"

1.Человек должен выбрать что сделать с объявлением и на какой срок, соответственно и стоимость должна меняться в зависимости от выбранных параметров.

пример фото 5.

2. Под выбором условий (тип и срок оплаты) должна быть кнопка оплатить.

(после чего должна открыться страница оплаты (есть)

3. после оплаты, то действие которое выбрал человек, должно произойти на сайте.