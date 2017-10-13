Доработка доски osclass. блок оплаты дописать

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Завершен3 заявки137 просмотров

Нужно, дописать блок оплаты.  

Сейчас на сайте:

фото 1 и фото 2

как должно быть

фото 3 и фото 4

Что должно происходить:

После нажатия на кнопку "продвинуть"

1.Человек должен выбрать что сделать с объявлением и на какой срок, соответственно и стоимость должна меняться в зависимости от выбранных параметров.

пример фото 5.

2.  Под выбором условий (тип и срок оплаты) должна быть кнопка оплатить.

(после чего должна открыться страница оплаты (есть)

3. после оплаты, то действие которое выбрал человек, должно произойти на сайте.

8 лет назад
smith219219
Павел 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
$30
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ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад