Здравствуйте. Нужен сам парсер, вам парсить ненужно. Парсер, после логина на сайте должен пройтись по урлам типа: имя сайта/?g=75665 Каждый раз добавляя +1 в переменную G. ...
Доработка доски osclass. блок оплаты дописать
Нужно, дописать блок оплаты.
Сейчас на сайте:
фото 1 и фото 2
как должно быть
фото 3 и фото 4
Что должно происходить:
После нажатия на кнопку "продвинуть"
1.Человек должен выбрать что сделать с объявлением и на какой срок, соответственно и стоимость должна меняться в зависимости от выбранных параметров.
пример фото 5.
2. Под выбором условий (тип и срок оплаты) должна быть кнопка оплатить.
(после чего должна открыться страница оплаты (есть)
3. после оплаты, то действие которое выбрал человек, должно произойти на сайте.
Выбранный исполнитель
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